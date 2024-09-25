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общество

В Новосибирске выделят 600 млн рублей на проект продления метро

Фото: Сиб.фм

Конкурс на право разработки проекта будет объявлен в октябре.

В среду, 25 сентября, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о скором объявлении конкурса на разработку проектной документации для новых станций метрополитена.

В городском бюджете заложено 600 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации для продления Дзержинской линии метро. Конкурс на право разработки проекта планируется объявить в октябре.

Также на покупку четырех новых составов для метрополитена будет выделено два миллиарда рублей из областного бюджета. Один состав будет приобретен напрямую, три — по договору лизинга.

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Игорь Кириченко
Журналист

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