В Новосибирске выделят 600 млн рублей на проект продления метро

Конкурс на право разработки проекта будет объявлен в октябре.

В среду, 25 сентября, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о скором объявлении конкурса на разработку проектной документации для новых станций метрополитена.

В городском бюджете заложено 600 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации для продления Дзержинской линии метро. Конкурс на право разработки проекта планируется объявить в октябре.

Также на покупку четырех новых составов для метрополитена будет выделено два миллиарда рублей из областного бюджета. Один состав будет приобретен напрямую, три — по договору лизинга.