В Новосибирске запустят новые троллейбусы в «Родники» и «Снегири»

Новые троллейбусы появятся по направлениям «Родники» и «Снегири».

В пресс-службе мэрии Новосибирска сообщили о том, что уже с 1 октября 2024 года в Новосибирске планируют продлить маршруты троллейбусов в микрорайоны «Снегири», «Родники» и район улицы Полякова.

Так, изменится путь следования троллейбуса №10 «Сад им. Дзержинского — Институт горного дела» в прямом и обратном направлениях. Троллейбусный маршрут поменяет свое наименование на «Ул. Амбулаторная — Вокзал «Новосибирск-Главный».

Изменится также общественный транспорт №24 «Станиславский ж/м — Ул. Учительская». В его путь следования в прямом и обратном направлениях будут включены ул. Богдана Хмельницкого, ул. Тайгинская, ул. Рассветная, Красный проспект и другие.

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