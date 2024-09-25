В Новосибирской области на 42% выросло число аварий на ЛЭП по вине посторонних

В НСО число аварий на ЛЭП из-за постороннего вмешательства выросло на 42%.

По данным пресс-службы «Россети Новосибирск», за первое полугодие в Новосибирской области число аварий на линии электропередач из-за постороннего вмешательства увеличилось на 42%.

Так, например, вчера, 24 сентября 2024 года, на улице Большой произошел очередной случай, когда грузовой автомобиль врезался в опору линии электропередач и бетонная конструкция упала на дорогу, полностью перекрыв движение автомобилей.

Аналогичные ситуации произошли также и на выходных прошлой недели.

Напомним, что в Новосибирске запустят новые троллейбусы в «Родники» и «Снегири»