В Новосибирской области погибли сотни гектаров чечевицы из-за погодных условий

Из-за погоды в регионе погибли сотни гектаров чечевицы.

Как сообщает портал VN.ru со ссылкой на районную газету «Наша жизнь», в 2024 году из-за частых осадков в Карасукском районе Новосибирской области больше всего пострадала чечевица, которая является самой доходной из зернобобовых.

Руководитель сельхозпредприятия Дмитрий Вересовой отметил, что это первый случай за четыре года. Он также уточнил, что посевы занимают 200 гектаров, но в этом году убирать там нечего.

Напомним, что в Новосибирской области посевы пшеницы атаковали вредные черепашки