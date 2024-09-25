В Новосибирской области задержан экипаж застрелившего азербайджанца инспектора Гусева

Во вторник, 24 сентября, в Мошковском районе Новосибирской области прошли обыски и задержания двух инспекторов ГАИ. Об этом сообщил инспектор Гусев, который ранее оказался в центре скандала.

По его словам, у его коллег изъяли денежные средства и мобильные телефоны без объяснений, пишет Infopro54.

Гусев утверждает, что его напарников, Станкевича и Баранова, пытаются заставить дать показания против него. Ранее сообщалось, что Гусеву и его коллегам угрожали увольнением по порочащим обстоятельствам из-за утраты доверия. Инспекторов обвиняют в оставлении места аварии и неоказании помощи, в частности, в связи с инцидентом, когда их экипаж якобы преследовал питбайк, что привело к ДТП.

Ситуацию также прокомментировали активисты «Русского марша», отметив, что рядовые сотрудники сталкиваются с давлением со стороны диаспор.