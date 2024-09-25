Зоопарк Новосибирска сделал бесплатный вход на месяц для некоторых гостей

Временный бесплатный вход сделал Новосибирский зоопарк.

В пресс-службе Новосибирского зоопарка им. Р.А. Шило сообщили, что в период с 30 сентября по 23 октября 2024 года женщины старше 55 лет и мужчины от 60 лет, а также инвалиды всех групп смогут посетить учреждение без оплаты.

Для этого гостю нужно предъявить документы, подтверждающие право на бесплатный вход. Также в качестве приятного бонуса каждому посетителю выдадут скандинавские палочки.

Акция направлена на поддержку пожилых людей.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирском зоопарке изменился режим работы из-за осени