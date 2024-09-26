Адвокат рассказал о подробностях дела главы «Корпорации развития Новосибирской области» Зырянова

Правозащитник Роман Кандауров считает обвинения в отношении Александра Зырянова абсурдными и надуманными.

В Дзержинском районном суде Новосибирска 26 сентября состоялось заседание, в ходе которого руководителю АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александру Зырянову продлили срок содержания под стражей до 2 декабря.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм адвокат обвиняемого Роман Кандауров заявил, что с решением он и его подзащитный не согласны и собираются его обжаловать в апелляционном порядке.

В июне текущего года был арестован генеральный директор «Корпорации развития Новосибирской области» Александр Зырянов. Его обвиняют в получении многомиллионной взятки от руководителей коммерческих организаций за проведение фестиваля «Семейные традиции» в Новосибирске.

По словам Кандаурова, за четыре месяца было проведено собственное адвокатское расследование. Ими был привлечен специалист-лингвист, который проверил все платные публикации, посвященные кинофестивалю.

«В рамках исследования эксперт пришел к выводу, что никакого личного пиара, то есть упоминания о Зырянове с целью повышения его положительного образа, как указывало следствие, в качестве предмета взятки, не существует. Заключение специалиста было приобщено к делу, эксперта допросили», — поделился он.

По словам адвоката, следствие также назначило дополнительную лингвистическую экспертизу. 25 сентября правозащитник ознакомился с ней. Он рассказал, вывод, который содержался в документе, был таким же, как и в их экспертизе.

Как объяснил правозащитник, корпорация была организатором мероприятия, а Зырянов упоминался только как директор. Они опросили сотрудников, кто договаривался о платных публикациях, а также сотрудников СМИ, и все, по словам Кандаурова, подтвердили, что задачи публиковать информацию об его подзащитном не было.

Со слов адвоката, по его запросу из избирательной комиссии Новосибирской области был получен ответ о том, что в лице Зырянова предоставлялся предвыборный видеоролик. Он объяснил, что видеоролик приглашал избирателей на выборы президента РФ, а договор был заключен официально с избирательной комиссией области.

«Это полностью подтверждает нашу версию о том, что кинофестиваль проводился не в целях продвижения образа Зырянова, как говорит следствие, а в целях привлечения электората на выборы президента. Официальный ролик публиковался в рамках кинофестиваля. Полностью подтверждается то, что корпорация поддерживала выборы президента, а не пыталась продвинуть Зырянова. Предмет взятки, как имущественная выгода для моего подопечного, отсутствует полностью», — объяснил он.

В деле также фигурирует генеральный директор «Промышленно-логистического парка» Александр Гоманов. Следствие подозревает Гоманова и Зырянова в получении взятки в виде услуг на 9,5 млн руб.

По версии следствия, в период с января по март 2024 года руководители акционерных обществ, действуя по предварительному сговору, получили взятку от представителей коммерческих организаций «в виде оказания услуг неимущественного характера на сумму более 9,5 млн рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на 64 млн рублей».

«Здесь тоже отсутствует отношение Зырянова к этой компании, там он является только одним из членов совета директоров. Подзащитный не управляет этой компанией, и Гоманов не находится у него в подчинении. Сделки заключались как раз Гомановым от лица компании, а Зырянов там только один из членов совета директоров — голос на собраниях. Поэтому всей деятельностью руководил как раз Гоманов, и сделки, которые там совершались, Зырянов к этому не имеет отношения», — высказался Кандауров.

На заседании 26 сентября адвокат представил лингвистическую экспертизу и исследования специалиста, однако суд продлил меру пресечения.

По мнению правозащитника, суд не проанализировал те материалы, которые собраны и показывают, что отсутствует состав преступления в действиях подзащитного.

В июле 2024 года стало известно, что в отношении руководителя АО «Корпорация развития Новосибирской области» было возбуждено второе уголовное дело, связанное со взяточничеством. По словам Кандаурова, обвинение по нему до сих пор не предъявлено.

По версии следствия, летом 2021 года Зырянов якобы получил от представителя подрядной организации взятку в размере 3 миллионов рублей. В ответ на это он предоставил возможность заключения контракта на выполнение строительных и монтажных работ с управляющей компанией «Промышленно-логистический парк» (УК ПЛП).

Правозащитник считает, что оно было возбуждено, чтобы продлить срок содержания под стражей.

Адвокат поделился, что Александр Зырянов намерен бороться и доказывать свою невиновность, так как, по словам правозащитника, нет никаких оснований для привлечения руководителя к уголовной ответственности и содержания его под стражей.