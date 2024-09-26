Банки проводят очные встречи со своими акционерами

ВТБ провел семинар для акционеров банка из Новосибирской области. В этом году, помимо Новосибирска, такие мероприятия прошли в Самаре, Челябинске, Иркутске, до конца года запланирован семинар в Нижнем Новгороде.

Во встрече приняли участие более ста акционеров банка. Такие встречи служба по работе с акционерами проводит регулярно в различных регионах России. Цель встреч — рассказать об основных событиях в деятельности банка, ключевых стратегических задачах, целевых ориентирах в части финансовых показателей, в том числе, прогнозах по прибыли, а также поделиться актуальными инвестиционными идеями. Все эти вопросы важны для акционеров и требуют их вовлеченности.

«Мы активно взаимодействуем с розничными акционерами, используем различные каналы коммуникации. Очные встречи – это важнейшая часть нашей работы. В условиях ограничений на раскрытие информации акционеры должны иметь возможность прямого общения с топ-менеджментом банка. Другой важный и очень эффективной формой взаимодействия с миноритариями является Консультационный совет акционеров – уникальное для России объединение миноритарных акционеров, в работе которого может принять участие любой акционер банка. В следующим году пройдут выборы уже Пятого созыва КСА и мы приглашаем всех акционеров принять в них участие», – отметил руководитель Службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин.

Новосибирская область занимает 12 место среди российских регионов по числу акционеров банка. Около половины инвесторов – люди в возрасте от 35 до 50 лет. Размер среднего пакета составляет 1,7 млн штук на 1 июня 2024 года (340 штук после консолидации).

Эксперты сообщили, что численность частных акционеров банка постоянно растет. В Новосибирской области за год число миноритариев увеличилось на 19% и составило 18 тыс. человек или 2% от общего количества акционеров.