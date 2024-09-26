Депутаты Новосибирска одобрили изменения в городской бюджет

На последней сессии Совета депутатов Новосибирска были приняты поправки к городскому бюджету, в результате чего общая сумма расходов на 2024 год возросла на 6 миллиардов рублей, превысив 104 миллиарда рублей.

Доходы также достигли отметки свыше 100 миллиардов рублей.

Председатель постоянной комиссии Совета депутатов Кирилл Покровский отметил, что увеличились межбюджетные трансферты, а собственные доходы выросли на 5,3 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на повышение зарплат бюджетников, а также на благоустройство дорог, тротуаров и остановок, включая работы в частном секторе.

Кроме того, особое внимание было уделено социальной сфере и поддержке участников специальной военной операции. Покровский подчеркнул, что увеличение бюджета затронет все сектора экономики города.

Напомним, миграционная политика станет приоритетным рабочим направлением для Госдумы в осеннюю сессию.