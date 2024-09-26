Главе «Корпорации развития Новосибирской области» Зырянову продлили арест до 2 декабря

Адвокат главы «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова будет обжаловать решение о продлении срока содержания под стражей.

Сегодня, 26 сентября, в 10:30 в Дзержинском районном суде состоялось закрытое заседание по делу Александра Зырянова, руководителя «Корпорации развития Новосибирской области». Об этом сообщил Сиб.фм адвокат обвиняемого Роман Кандауров.

Как рассказал правозащитник, Зырянову продлили срок содержания под стражей до 2 декабря. С решением адвокат и его подопечный не согласны и собираются его обжаловать в апелляционном порядке.

«Мы хотим добиться справедливости, потому что обвинения абсурдные, надуманные. За этот период мы собрали доказательства, которые указывают на отсутствие состава преступления, поэтому будем добиваться его освобождения», — поделился собеседник.

Он подтвердил, что второе уголовное дело в отношении руководителя возбуждено, однако, по словам Кандаурова, никакого обвинения не было предъявлено.

Адвокат считает, что второе дело было возбуждено для того, чтобы продлить срок содержания под стражей.

«То есть это как воздействие на суд с тем, чтобы принять решение, что вроде как еще дополнительный эпизод. Однако обвинение не было предъявлено, хотя прошло два месяца. Они используют эти эпизоды именно для воздействия на суд, потому что у них нет достаточной уверенности, что суд при таком деле, где отсутствуют доказательства по взятке, продлит срок содержания», — сказал он.

По его словам, Зырянов намерен бороться и доказывать свою невиновность, так как, по словам адвоката, нет никаких оснований для его привлечения.

Гендиректора «Корпорации развития Новосибирской области» Александра Зырянова обвиняют в получении многомиллионной взятки от директоров коммерческих фирм за проведение фестиваля «Семейные традиции» в Новосибирске.

3 июня в рабочем кабинете руководителя Корпорации развития Новосибирской области прошли обыски. Как сообщили в прокуратуре, в отношении Александра Зырянова возбуждено уголовное дело по факту взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, на протяжении трех месяцев (с января по март 2024 года) руководители акционерных обществ получили взятку от представителей коммерческих организаций в виде оказания услуг неимущественного характера на сумму более 9,5 млн рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на сумму свыше 64 млн рублей.

О втором уголовном деле в отношении Зырянова появилась информация в конце июля 2024 года.

По версии следствия, летом 2021 года Зырянов получил от представителя подрядной организации взятку в размере 3 млн рублей. Взамен он предоставил возможность заключения контракта на выполнение строительных и монтажных работ с управляющей компанией «Промышленно-логистический парк» (УК ПЛП).

Подробнее об этом можно прочитать в материале Сиб.фм.