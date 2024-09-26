«Краткосрочная аренда»: тренды и секреты успеха на конференции Авито Путешествий

25 сентября в Москве прошла конференция Авито Путешествий, собравшая лидеров рынка краткосрочной аренды. Эксперты обсудили тенденции и стратегии успешного развития бизнеса в этой динамично растущей отрасли.

Рынок в цифрах:

В 2023 году объем рынка частного размещения достиг 284 млрд рублей, ожидается рост на 19% в 2024 году.

Внутренний туризм продолжает расти: за 7 месяцев 2024 года число путешественников превысило 32 млн человек.

Количество доступных для краткосрочной аренды квартир в России за 8 месяцев выросло на 18% до 400 000 вариантов.

Фото: Владислава Сакина, коммерческий директор Авито Путешествия

На таком быстро развивающемся туристическом рынке сдача жилья в краткосрочную аренду становится объектом внимания инвесторов и хорошим вариантом для старта предпринимательской деятельности. Число игроков (как начинающих, всего с одной квартирой, так и продвинутых, с более чем двадцатью объектами), постоянно растет: их общее количество достигло 213 тысяч человек, что на 20% больше по сравнению с 2023 годом. Более того, бизнес краткосрочной аренды недвижимости — один из самых легких для старта: такой бизнес доступен для всех, у кого есть объект, который можно сдать.

Фото: Ольга Макарова, руководитель по продажам Авито Рекламы

Артём Кромочкин, управляющий директор Авито Путешествий, отметил важную роль цифровых платформ в формировании рынка. По его мнению, они повышают комфорт, снижают риски при сдаче и аренде жилья, упрощают взаимодействие между собственниками и арендаторами.

Фото: Артем Кромочкин, руководитель направления Авито Путешествия

«При масштабировании бизнеса неизбежно встают вопросы автоматизации, и работы с персоналом. В современном мире это решается онлайн-сервисами и CRM-системами», — рассказывает руководитель УК «Елизаренко Групп» Владислав Елизаренко.

Ключевые выводы конференции Авито Путешествий:

Цифровые платформы, играют ключевую роль в развитии рынка, повышая комфорт и снижая риски для собственников и арендаторов.

Бизнес краткосрочной аренды не требует значительных вложений, имеет низкий порог входа и высокую доходность.

Успех в бизнесе зависит от понимания потребностей аудитории, работы с отзывами и внедрения инноваций.