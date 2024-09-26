Магнитные бури 26 сентября: космическая погода предвещает нестабильность

26 сентября 2024 года ожидается вероятность магнитной бури на уровне 35%, согласно прогнозам экспертов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Возмущения магнитосферы класса G1 начнутся с раннего утра и продлятся до 13:00 по новосибирскому времени. Однако, это не единственные колебания, которые могут повлиять на метеочувствительных людей. С 15:00 до 18:00 также возможны неприятные изменения в магнитном поле Земли, после чего прогнозируется период затишья.

Астрономы сообщают, что Земля движется через «возмущённый сектор межпланетного пространства», где наблюдается повышенная скорость солнечного ветра. В дополнение к этому, в атмосфере присутствуют разреженные облака плазмы, что может привести к колебаниям магнитного поля до уровня G1.

Тем не менее, специалисты подчеркивают, что благодаря стабильному росту скорости солнечного ветра без резких скачков, сильных ударов не ожидается.