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общество

Магнитные бури 26 сентября: космическая погода предвещает нестабильность

Фото: freepik

26 сентября 2024 года ожидается вероятность магнитной бури на уровне 35%, согласно прогнозам экспертов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Возмущения магнитосферы класса G1 начнутся с раннего утра и продлятся до 13:00 по новосибирскому времени. Однако, это не единственные колебания, которые могут повлиять на метеочувствительных людей. С 15:00 до 18:00 также возможны неприятные изменения в магнитном поле Земли, после чего прогнозируется период затишья.

Астрономы сообщают, что Земля движется через «возмущённый сектор межпланетного пространства», где наблюдается повышенная скорость солнечного ветра. В дополнение к этому, в атмосфере присутствуют разреженные облака плазмы, что может привести к колебаниям магнитного поля до уровня G1.

Тем не менее, специалисты подчеркивают, что благодаря стабильному росту скорости солнечного ветра без резких скачков, сильных ударов не ожидается.

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Дамир Трубников

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