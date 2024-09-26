Мессинг и его жизнь в Новосибирске: от гипноза до любви

Новосибирск подарил Вольфу Мессингу любовь всей его жизни.

В Новосибирске стали известны новые подробности о жизни Вольфа Мессинга, выдающегося гипнотизёра и мистификатора, оставившего заметный след в истории СССР. Этот уникальный человек, которого некоторые называли просто фокусником, пережил множество интересных событий именно в нашем городе, пишет МК в Новосибирске.

Вольф Мессинг родился в Варшаве в небогатой еврейской семье. С детства он отличался от сверстников: страдая от лунатизма, его отец ставил тазик с водой у кровати, чтобы предотвратить ночные побеги. В подростковом возрасте он сбежал из дома и добрался до Германии, где произошёл случай, изменивший его жизнь. После обморока его ошибочно признали мёртвым, и он провёл три дня в морге, прежде чем неожиданно проснулся. Этот инцидент привлёк внимание профессора психиатрии Абеля и открыл путь к его карьере.

Вскоре Мессинг начал выступать в Европе, демонстрируя свои способности. В 1939 году, после трагических событий во время Второй мировой войны, он эмигрировал в СССР, где стал популярным и даже работал личным советником Сталина.

Летом 1941 года Мессинг прибыл в Новосибирск с первой волной эвакуации артистов. Он поселился в доме на улице Романова, 35, и быстро нашёл себе занятие, выступая на заводах и в госпиталях для поднятия морального духа тыла. Экскурсовод Анастасия Наливайко отметила, что концерты проходили даже в театре оперы и балета, где билеты стоили доступно для студентов.

Однако точные данные о его выступлениях в Новосибирске относятся лишь к 1943 году. В это время Мессинг уже имел достаточно средств: он заказал два самолёта на заводе имени Чкалова. Один из них он подарил лётчику Константину Ковалёву с напутствием «бомбить фашистов за нас». На борту самолёта была надпись от «патриота Мессинга». Лётчики утверждали, что враги боялись этого истребителя как огня, полагая его заколдованным.

Любовь

Мессинг нашёл свою любовь в столице Сибири. Во время одного из выступлений в Оперном театре он познакомился с Аидой Раппопорт, которая впоследствии стала его супругой.

На момент знакомства Мессингу было почти 45 лет, а Аида была на 19 лет моложе. Она быстро взяла на себя все бытовые заботы вокруг иллюзиониста и в 1944 году, после окончания эвакуации, уехала с ним в Москву. Их союз продлился 15 лет, однако в 1960 году Аида скончалась от болезни.

После похорон любимой Аиды Мессинг остался жить с их собачками и поддерживал связь с её сестрой. С её смертью начался и закат карьеры магистра — на него был наложен невидимый запрет на выступления.

Вольф Мессинг ушёл из жизни 8 ноября 1974 года в больнице после длительной болезни, связанной с травмами, полученными во время Второй мировой войны.

Сегодня в Новосибирске до сих пор помнят о магических ритуалах великого иллюзиониста. Экскурсоводы рассказывают, что во время своих выступлений он выводил зрителей к колонне нового здания и проводил обряды.

Этот обряд до сих пор популярен среди школьников, сдающих ЕГЭ, и студентов, поступающих в вузы.