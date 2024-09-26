Минспорта записало в легкоатлеты более половины новосибирцев

Более половины новосибирцев записали в легкоатлеты.

Как сообщает портал Сибкрай.ru со ссылкой на Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, по данным статистики, более 1,4 миллионов местных жителей на постоянной основе занимаются спортом и физической культурой, также каждый второй как минимум раз в неделю преодолевает марафоны, отжимается, метает молот или прыгает с шестом.

Как уточняет министерство, для подобных подсчетов существует определенная формула.

“Берется количество людей в возрасте от 3-х до 79-и лет из них вычитаются те, кому спорт противопоказан по медицинским показаниям или есть ограничения. Получившееся число делится на количество людей, которые официально значатся клиентами действующих спортивных секций и клубов, а после результат (зачем-то) умножается на 100”, — уточняет ведомство.

Напомним, что в середине сентября тысячи человек устроили массовый забег в центре Новосибирска