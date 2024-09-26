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общество

Мягкая сила: социальные инициативы и волонтёрские проекты ЖАНО поддержали в Новосибирске

Фото: предоставлено героем публикации

Презентация кадровой школы лидерства, стратегическая сессия женских клубов и питчинг добровольческих проектов – подводим итоги второй конференции Женской ассамблеи Новосибирской области «Новосибирь: женское лидерство. Социальная ответственность», работа которой проходила на общественных площадках Новосибирска с 13 по 20 сентября.

Торжественное закрытие конференции состоялось 24 сентября в Государственном концертном зале им. А. Каца. Члены Президиума Женской ассамблеи НСО Ирина Кива, Валентина Дудникова и Татьяна Санникова открыли церемонию приветственными обращениями к гостям мероприятия – представителям общественных организаций, государственных структур, делегатам женского движения из районов области, предпринимателям и экспертам – членам большого и дружного сообщества женского движения Новосибирской области.

Фото Мягкая сила: социальные инициативы и волонтёрские проекты ЖАНО поддержали в Новосибирске 2

Заместитель Губернатора Валентина Дудникова, отметила, что ассамблея была организована в 2023 году при поддержке Губернатора Андрея Травникова с целью реализации на территории региона новой «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы». Замгубернатора от имени главы региона поблагодарила ЖАНО за значимую, востребованную и многогранную деятельность:

«Женская ассамблея, лейтмотивом которой является социальная ответственность как осознание себя в большой картине мира, была создана, чтобы объединить усилия активных, патриотичных, духовно-нравственных женщин. Сегодняшнее событие завершает цикл мероприятий, которые помогут социально активным людям не просто самореализовываться, а и найти свое место в развитии общества, в несении миссий поддержки семьи – одной из самых главных сегодня, в Год семьи, объявленный Президентом России в 2024 году. Наша конференция – подведение итогов проектов, поддержанных и одобренных Губернатором. Работа по их реализации направлена на воплощение ярких проектов по волонтерству, добровольчеству, воспитанию молодежи, – все это делает Новосибирь настоящей точкой притяжения и, по сути – создает уют на территории региона», – подчеркнула Валентина Дудникова.

Фото Мягкая сила: социальные инициативы и волонтёрские проекты ЖАНО поддержали в Новосибирске 3

Председатель Президиума Женской ассамблеи Ирина Владимировна Кива, сообщила, что в числе реализованных проектов – 32 женских клуба, открытых при Центрах занятости населения в каждом районе области:

«Более одной тысячи человек присоединились к женскому клубному движению, которое мы продолжаем наполнять смыслами, создавая новые инициативы, как проект «От сердца к сердцу», реализованный в 11 муниципальных образованиях и направленный на профессиональную и личностную самореализацию женщин для увеличения их вклада в социально-экономическое развитие региона.

«Доступно о важном» – это новый проект, направленный на адаптацию трудовых мигрантов, предполагает бесплатное обучение по четырём обязательным модулям: русский язык как иностранный, культурология РФ, история и законодательство нашей страны.

«Все и каждый» — проект, открывающей цикл документальных фильмов о волонтёрах Новосибирской области, который уже посмотрели более 30 тыс школьников региона. В этом году мы планируем продолжить рассказывать истории в том же формате, только героями съёмок станут юные волонтёры, продолжающие традиции взаимопомощи, сплочения и милосердия», – привела примеры Ирина Кива.

Фото Мягкая сила: социальные инициативы и волонтёрские проекты ЖАНО поддержали в Новосибирске 4

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Потапова отметила 10 лидерских команд, представивших в рамках питчинга добровольческих проектов свои идеи и разработки. Среди них студия стиля «Элегантный возраст», волонтерский корпус «Солнечные добровольцы», кинопроект «Теплое окно», реабилитационные и адаптационные программы «Здесь и сейчас», «Инклюзивный бал», «Лига особенных героев", образовательный центр «Школа юного ветеринара» и инженерное решение самого юного из спикеров – «Электромотоцикл специального назначения», спроектированный и реализованный в промышленном образце 11-классником из Новосибирска:

«Одна из приоритетных задач нашего государства – это создание условий для развития добровольчества. Со своей стороны, я могу гарантировать, что департамент по социальной политике мэрии Новосибирска сегодня настроен максимально поддерживать все эти проекты, – сообщила она.

По результатам питчинга команды проектов получили рекомендации от экспертов, а также поддержку со стороныФонд социальных инвестиций, Федеральное агентство по делам молодежи, АНО «Технологии возможностей», Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации «Опора России» и профильных министерств.

Фото Мягкая сила: социальные инициативы и волонтёрские проекты ЖАНО поддержали в Новосибирске 5

О запуске нового образовательного проекта «Кадровая школа лидерства» и важности роли наставничества в развитии общественных движений, рассказала начальник отдела дополнительного профессионального образования Корпоративного университета Правительства НСОТамара Михайловна Химченко: «При поддержке губернатора Новосибирской области Травникова, была разработана специальная программа для будущих лидеров, рассчитанная на пять месяцев обучения по нескольким образовательным модулям. Мы сейчас активно набираем группу и приглашаем на занятия всех неравнодушных. По результатам первого курса будет создан клуб выпускников, которые смогут участвовать в социальных преобразованиях региона. Что важно на встречах этого клуба планирует присутствовать Андрей Александрович».

Фото Мягкая сила: социальные инициативы и волонтёрские проекты ЖАНО поддержали в Новосибирске 6

Во время подведения итогов конференции ЖАНО состоялось награждение активных представительниц женских общественных объединений за бескорыстную помощь, предоставленную участникам СВО, участие в поддержке военнослужащих. А также состоялось подписание итоговой резолюции, направленной на дальнейшее продвижение инициатив женской ассамблеи на всех уровнях государственного и общественного взаимодействия. Все участники события пришли к выводу, что милосердие и благотворительность – это проявление заботы и путь к объединению, а развитие доброты, сострадания необходимо воспитывать с раннего детства. Об этом были и фотовыставки, размещённые организаторами в фойе второго этажа: «Юность в огне», «Мое особенное счастье», «История в лицах», «Семейные традиции», «Мамы героев» в портретах запечатлели истории семей нашей области; наших земляков — участников СВО; матерей, поддерживающих своих детей безграничной любовью и делом. Здесь жена стендах можно было ознакомиться с деятельностью проектов ЖАНО и партнерских организаций, а также приобрести изделия ручной работы от местных мастеров или поучаствовать в творческом мастер-классе на выставке-ярмарке «Сделано в Новосибири».

Завершилось торжественное мероприятие концертом творческих коллективов из районов Новосибирской области.

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Роман Чугаев
Журналист

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