Мягкая сила: социальные инициативы и волонтёрские проекты ЖАНО поддержали в Новосибирске

Презентация кадровой школы лидерства, стратегическая сессия женских клубов и питчинг добровольческих проектов – подводим итоги второй конференции Женской ассамблеи Новосибирской области «Новосибирь: женское лидерство. Социальная ответственность», работа которой проходила на общественных площадках Новосибирска с 13 по 20 сентября.

Торжественное закрытие конференции состоялось 24 сентября в Государственном концертном зале им. А. Каца. Члены Президиума Женской ассамблеи НСО Ирина Кива, Валентина Дудникова и Татьяна Санникова открыли церемонию приветственными обращениями к гостям мероприятия – представителям общественных организаций, государственных структур, делегатам женского движения из районов области, предпринимателям и экспертам – членам большого и дружного сообщества женского движения Новосибирской области.

Заместитель Губернатора Валентина Дудникова, отметила, что ассамблея была организована в 2023 году при поддержке Губернатора Андрея Травникова с целью реализации на территории региона новой «Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023-2030 годы». Замгубернатора от имени главы региона поблагодарила ЖАНО за значимую, востребованную и многогранную деятельность:

«Женская ассамблея, лейтмотивом которой является социальная ответственность как осознание себя в большой картине мира, была создана, чтобы объединить усилия активных, патриотичных, духовно-нравственных женщин. Сегодняшнее событие завершает цикл мероприятий, которые помогут социально активным людям не просто самореализовываться, а и найти свое место в развитии общества, в несении миссий поддержки семьи – одной из самых главных сегодня, в Год семьи, объявленный Президентом России в 2024 году. Наша конференция – подведение итогов проектов, поддержанных и одобренных Губернатором. Работа по их реализации направлена на воплощение ярких проектов по волонтерству, добровольчеству, воспитанию молодежи, – все это делает Новосибирь настоящей точкой притяжения и, по сути – создает уют на территории региона», – подчеркнула Валентина Дудникова.

Председатель Президиума Женской ассамблеи Ирина Владимировна Кива, сообщила, что в числе реализованных проектов – 32 женских клуба, открытых при Центрах занятости населения в каждом районе области:

«Более одной тысячи человек присоединились к женскому клубному движению, которое мы продолжаем наполнять смыслами, создавая новые инициативы, как проект «От сердца к сердцу», реализованный в 11 муниципальных образованиях и направленный на профессиональную и личностную самореализацию женщин для увеличения их вклада в социально-экономическое развитие региона.

«Доступно о важном» – это новый проект, направленный на адаптацию трудовых мигрантов, предполагает бесплатное обучение по четырём обязательным модулям: русский язык как иностранный, культурология РФ, история и законодательство нашей страны.

«Все и каждый» — проект, открывающей цикл документальных фильмов о волонтёрах Новосибирской области, который уже посмотрели более 30 тыс школьников региона. В этом году мы планируем продолжить рассказывать истории в том же формате, только героями съёмок станут юные волонтёры, продолжающие традиции взаимопомощи, сплочения и милосердия», – привела примеры Ирина Кива.

Начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Потапова отметила 10 лидерских команд, представивших в рамках питчинга добровольческих проектов свои идеи и разработки. Среди них студия стиля «Элегантный возраст», волонтерский корпус «Солнечные добровольцы», кинопроект «Теплое окно», реабилитационные и адаптационные программы «Здесь и сейчас», «Инклюзивный бал», «Лига особенных героев", образовательный центр «Школа юного ветеринара» и инженерное решение самого юного из спикеров – «Электромотоцикл специального назначения», спроектированный и реализованный в промышленном образце 11-классником из Новосибирска:

«Одна из приоритетных задач нашего государства – это создание условий для развития добровольчества. Со своей стороны, я могу гарантировать, что департамент по социальной политике мэрии Новосибирска сегодня настроен максимально поддерживать все эти проекты, – сообщила она.

По результатам питчинга команды проектов получили рекомендации от экспертов, а также поддержку со стороныФонд социальных инвестиций, Федеральное агентство по делам молодежи, АНО «Технологии возможностей», Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации «Опора России» и профильных министерств.

О запуске нового образовательного проекта «Кадровая школа лидерства» и важности роли наставничества в развитии общественных движений, рассказала начальник отдела дополнительного профессионального образования Корпоративного университета Правительства НСОТамара Михайловна Химченко: «При поддержке губернатора Новосибирской области Травникова, была разработана специальная программа для будущих лидеров, рассчитанная на пять месяцев обучения по нескольким образовательным модулям. Мы сейчас активно набираем группу и приглашаем на занятия всех неравнодушных. По результатам первого курса будет создан клуб выпускников, которые смогут участвовать в социальных преобразованиях региона. Что важно на встречах этого клуба планирует присутствовать Андрей Александрович».

Во время подведения итогов конференции ЖАНО состоялось награждение активных представительниц женских общественных объединений за бескорыстную помощь, предоставленную участникам СВО, участие в поддержке военнослужащих. А также состоялось подписание итоговой резолюции, направленной на дальнейшее продвижение инициатив женской ассамблеи на всех уровнях государственного и общественного взаимодействия. Все участники события пришли к выводу, что милосердие и благотворительность – это проявление заботы и путь к объединению, а развитие доброты, сострадания необходимо воспитывать с раннего детства. Об этом были и фотовыставки, размещённые организаторами в фойе второго этажа: «Юность в огне», «Мое особенное счастье», «История в лицах», «Семейные традиции», «Мамы героев» в портретах запечатлели истории семей нашей области; наших земляков — участников СВО; матерей, поддерживающих своих детей безграничной любовью и делом. Здесь жена стендах можно было ознакомиться с деятельностью проектов ЖАНО и партнерских организаций, а также приобрести изделия ручной работы от местных мастеров или поучаствовать в творческом мастер-классе на выставке-ярмарке «Сделано в Новосибири».

Завершилось торжественное мероприятие концертом творческих коллективов из районов Новосибирской области.