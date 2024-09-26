Неизвестная черная маслянистая жижа напугала жителей новосибирского поселка

Маслянистая жижа появилась в поселке Новосибирской области — жители встревожены.

В редакцию Сиб.фм обратились местные жители поселка Огурцово Новосибирской области. Они рассказали о том, что столкнулись с тревожной ситуацией: из старого смотрового колодца ливневой канализации начала вытекать густая маслянистая жидкость черного цвета. Появившаяся субстанция, похожая на нефть, стекала по дорогам и тротуарам, затем смывалась дождем в реку Обь. Инцидент продолжался два дня, начиная с 13 сентября, что вызвало обеспокоенность среди местного населения.

Местные жители обратились в экстренные службы, после чего на место прибыли специалисты и техника для устранения последствий разлива. Однако, по словам владельца участка, на котором находится колодец, подобные ситуации происходят уже на протяжении 15 лет. Анатолий З. пояснил, что ливневая канализация проходит через несколько промышленных объектов, и, вероятно, кто-то сливает в нее отходы. Ранее из колодца вытекала только пенистая вода, но появление черной маслянистой жидкости стало новым и пугающим явлением.

Жители выразили опасения, что это могут быть промышленные сбросы, и планируют обратиться в прокуратуру с требованием провести проверку и предотвратить дальнейшие инциденты.