Новосибирская область – в числе лидеров в СФО по плотности аптек

По последним данным исследовательского агентства Alpharm, на начало августа Новосибирская область оказалась в топе регионов Сибирского федерального округа по концентрации аптечных учреждений: шесть аптек на 10 тысяч человек. Чуть больше только в Алтайском крае – 6,3 аптеки.

Наименьшая плотность аптек зафиксирована в Тыве (3,6 аптек на 10 тыс. жителей) и Иркутской области (4,6 аптек). Средний показатель СФО в целом – 5,4 точки. К концу лета в округе работали 9013 аптечных учреждений.

Увеличение числа традиционных аптек в России не прекращается. С начала года их количество выросло почти на четыре тысячи точек, перевалив за отметку в 80 тысяч. Вместе с тем набирает популярность и онлайн-покупка лекарств.

Понимая это, обычные аптеки активно интегрируются в рынок электронной коммерции. Так, почти половина всех аптечных учреждений, работающих в СФО, сотрудничают со «Здравсити». Это значит, что лекарства, оформленные на сайте или в приложении маркетплейса здоровья, можно получить в том числе в партнерских аптеках – в удобном месте и в подходящее время.

На маркетплейсе представлено свыше 50 тысячи наименований товаров от более чем 900 зарубежных и отечественных поставщиков. «Здравсити» – это проект одного из крупнейших дистрибуторов в России ЦВ ПРОТЕК, что гарантирует прямые поставки от производителей и высокое качество продукции.

В Новосибирской области число пунктов выдачи заказов «Здравсити» уверенно приближается к 700, что на 20% больше, чем годом ранее. Всего с маркетплейсом сотрудничают более 32 тысяч аптек в 83 регионах страны.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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