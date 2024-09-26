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общество

Новосибирские власти собираются постепенно обновлять составы метро

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске до 2031 года планируется вывести из эксплуатации 48 вагонов метро, которые достигли предельного срока службы.

На их замену город закупит 20 новых вагонов. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Финансирование на обновление вагонов поступит из областного и городского бюджетов. В настоящий момент метрополитен города располагает 26 составами, состоящими из 104 вагонов.

Власти также ответили на вопрос о возможном увеличении числа вагонов в составах. В мэрии уточнили, что пятивагонные составы будут использоваться по мере поступления новых вагонов. Однако 20 новых вагонов, которые будут приобретены в ближайшие годы, не станут дополнительными вагонами для уже существующих поездов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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