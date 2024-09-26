Новосибирский зоопарк объявил о бесплатном входе для некоторых гостей

Некоторые гости зоопарка Новосибирска смогут посетить его бесплатно.

В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило с 30 сентября по 23 октября 2024 года будет открыт бесплатный вход для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет. Об этом написали в пресс-службе учреждения.

Уточняется, что при предъявлении паспорта гости смогут бесплатно получить скандинавские палочки для прогулки по зоопарку.

Акция приурочена к Международному дню пожилого человека.

Напомним, что в Новосибирском зоопарке изменился режим работы из-за осени