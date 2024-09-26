Новосибирцы назвали пять дат первого снега в СССР

Жители Новосибирска рассказали, когда в Советском Союзе в городе выпадал первый снег.

Корреспондент Сиб.фм провел опрос среди читателей, которые рассказали, когда в Новосибирске выпадал первый снег в Советском союзе.

Пенсионер Владимир Нестеренко вспоминает, что в 1968 году первый снег выпал 5 сентября. По его словам, раньше этого срока в городе больше никогда не было зимних осадков.

«Замело весь город снежными хлопьями. Дорожные службы были не готовы к такому сюрпризу стихии. Начали убирать снег на некоторых улицах. А на следующий день он начал таять», — вспоминает Владимир Нестеренко.

В 1970 году первый снег в Новосибирске выпал 28 сентября. Этот день в календаре отметила сибирячка Ольга Губанова.

«После продолжительных дождей выпал мокрый снег. Осадки были целый день, но они сразу таяли. Дети даже снеговиков не успели слепить. А установился тогда снежный покров уже где-то к концу октября», — говорит Ольга Губанова.

Житель центра Сибири Олег Тихонюк вспоминает, что в 1973 году снег выпал 22 сентября.

«Да столько выпало снега, что он несколько дней лежал. Радостные дети кидали друг в друга снег, успели даже кое-какие фигуры слепить. Год тот был очень холодный. Была суровая зима и слишком рано выпал снег», — поделился сибиряк.

А по словам жительницы Новосибирска Натальи Мельниковой, первый снег в Новосибирске в 1987 году выпал 4 ноября. Это было самое позднее время выпадения зимних осадков. По словам женщины, погода тогда была аномальная.

«Вся зима была не правильная. Африканцы, которые приезжали учиться в Новосибирск, удивлялись нашей погоде. Им обещали зиму с 45-градусными морозами, а у нас снег выпал только в ноябре, а вместо морозов лил дождь, светило солнце, и в некоторые зимние дни шел дождь», — рассказывает Наталья Мельникова.

В 1989 году снег выпал 3 октября, вспоминает сибирячка Нина Смирнова. По словам женщины, осадки шли несколько суток, преимущественно в дневное время. В тот момент учеником некоторых школ разрешили не посещать занятия, поскольку в отдаленных районах размыло улицу, дорог асфальтированных там не было.

Ранее Сиб.фм писал о том, в какие даты выпадал снег в Новосибирске за последнее десятилетие.