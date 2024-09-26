Под Новосибирском закончили ремонт через реку Тальменку

В Черепановском районе Новосибирской области завершен ремонт моста через реку Тальменку после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры 26 сентября.

Проверка была инициирована в ответ на информацию, опубликованную в региональных СМИ, о разрушенном мосте, который соединяет посёлок Безменово с кладбищем на территории Искровского сельсовета. В ходе проверки было установлено, что переправа, построенная более 50 лет назад, не состояла на балансе администрации.

По результатам проверки прокуратура направила представление главе Искровского сельсовета с требованием устранить нарушения. Требования были удовлетворены, и мостовой переход был отремонтирован, оформлен в муниципальную собственность и внесен в реестр муниципального имущества.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что после вмешательства ведомства права граждан были восстановлены.