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общество

Под Новосибирском закончили ремонт через реку Тальменку

Фото: прокуратура Новосибирской области

В Черепановском районе Новосибирской области завершен ремонт моста через реку Тальменку после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры 26 сентября.

Проверка была инициирована в ответ на информацию, опубликованную в региональных СМИ, о разрушенном мосте, который соединяет посёлок Безменово с кладбищем на территории Искровского сельсовета. В ходе проверки было установлено, что переправа, построенная более 50 лет назад, не состояла на балансе администрации.

По результатам проверки прокуратура направила представление главе Искровского сельсовета с требованием устранить нарушения. Требования были удовлетворены, и мостовой переход был отремонтирован, оформлен в муниципальную собственность и внесен в реестр муниципального имущества.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что после вмешательства ведомства права граждан были восстановлены.

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Игорь Кириченко
Журналист

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