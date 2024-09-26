Пожилые жители Новосибирска начали получать новые пенсионные удостоверения

В Новосибирске пожилые местные жители начали получать новые пенсионные удостоверения.

Новые пенсионные удостоверения, которые подтверждают статус пенсионера, а также необходимы для получения ряда льгот (проезд на общественном транспорте и скидки на лекарства), начали выдавать в Новосибирской области. Известно, что теперь документ похож на банковскую карту, где размещена фотография пенсионера, страховой номер, вид пенсии и срок ее назначения.

По словам управляющего Отделением СФР по Новосибирской области Александра Терепы, жителям Новосибирской области не нужно обменивать ранее выданные пенсионные удостоверения на новые, так как они остаются действительными для получения льгот.

Напомним, что в Новосибирске с 1 октября зарплаты бюджетников увеличатся на 16,2%