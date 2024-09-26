Раритетные автомобили ГАЗ М-20 «Победа» прибыли в Новосибирск

В Новосибирск с визитом прибыли участники международной медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах», путешествующие на уникальных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа».

Экспедиция стартовала 21 сентября из Ханты-Мансийска и Екатеринбурга, а 25 сентября участники сделали остановку в парке «Россия – моя история».

Вместе с ветеранами, курсантами и представителями регионального правительства они возложили цветы к Вечному огню на Монументе Славы.

«Советский автомобиль «Победа» и его символическое значение становится более актуальным в настоящее время, когда наше общество сталкивается с такими же угрозами и вызовами, с какими пришлось бороться нашим отцам и дедам», — отметили участники экспедиции в комментарии для пресс-службы правительства Новосибирской области.

Также было подчеркнуто, что маршрут экспедиции протяженностью 8000 километров проходит через Уральский и Сибирский федеральные округа. Завершение путешествия намечено на границе Монголии и Китая.