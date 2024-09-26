Нефтетранспортники обеспечивают пожарную безопасность объектов

«Транснефть — Западная Сибирь» выполнила капитальный ремонт автоматической системы пожаротушения Татарской нефтеперекачивающей станции (НПС) в Новосибирской области.

Заменено основное и вспомогательное оборудование автоматической системы пожаротушения. В частности, смонтированы два стальных бака для хранения пенообразователя. После окончания сварочно-монтажных работ произведено антикоррозионное покрытие наружной поверхности стальных труб и фланцев, выполнен мониторинг качества 139 сварных стыков неразрушающими методами контроля, осуществлены гидроиспытания трубопроводов и фасонных частей.

Обновлена система молниезащиты и заземления — установлены 4 вертикальных заземлителя. Горизонтальный заземлитель проложен в хризотилцементной трубе. Среди преимуществ такого вида труб — прочность, устойчивость к коррозии и химическому воздействию, легкость монтажа и экологичность. Смонтирована специальная молниеприемная сетка.

Объекты перекачивающих станций оснащены автоматическими системами пенного тушения и водяного охлаждения. Помещения насосных станций оборудованы высокоточными системами обнаружения взрывоопасных концентраций газов, датчиками контроля вибрации, температуры, обнаружения утечек нефти и нефтепродуктов.

Своевременный ремонт и техническое перевооружение систем пожарной безопасности производственных объектов — залог надежной работы всей инфраструктуры предприятия.