Служи со своими: примеры земляков мотивируют новосибирцев служить по контракту в Вооруженных Силах России

Как рассказали специалисты пункта отбора на воинскую службу в городе Новосибирске, жители нашего региона, желающие служить по контракту, мотивированы патриотическими чувствами, возможностью служить Родине, своему народу и считают это самым почётным и востребованным занятием для гражданина нашей страны. У кого-то из пожелавших поступить на контрактную службу друзья или родственники выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, и они хотят стоять с ними плечом к плечу за государственные интересы России. Кто-то поставил целью не на словах, а на деле быть достойным фронтовой славы своего прадеда – участника Великой Отечественной войны. Среди кандидатов для поступления на контрактную службу немало мужчин с боевым опытом.



Так, например, один из кандидатов из города Новосибирска на пункте отбора рассказал, что уже неоднократно успешно участвовал в специальной военной операции. «Я готов воевать потому, что патриот России. У меня уже было две командировки по три месяца на Украину в районы боевых действий. Был стрелком в отряде спецназа. Поеду опять туда, так как там ещё не все задачи выполнены. Кому-то же нужно их решить», – поделился новосибирец.



Напомним, в Новосибирской области заключить контракт можно в течение одного дня в специализированном пункте отбора по адресу г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16. Новосибирские добровольцы пользуются самым полным спектром социальных услуг, которые распространяются и на членов их семей – от участия в федеральных и региональных программах по медицине до оплаты жилищных расходов, приобретения земельных участков, устройства детей на обучение. Эта работа находится на постоянном контроле Губернатора.



Всем, кто заключил контракт на воинскую службу в регионе с 1 августа по 31 декабря 2024 года, положена повышенная выплата – 805 тысяч рублей единовременно при заключении контракта, состоящая из двух частей – федеральной в 400 тысяч рублей и региональной – 405 тысяч рублей.



Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117 и на сайте службапоконтракту.рф.