Цифровая защита: почти 15 тысяч камер «Ростелекома» следят за сохранностью жилья в Новосибирской области

В Новосибирской области растет спрос на облачное видеонаблюдение от «Ростелекома». Всего в регионе установлено около 15 000 камер, из них более 2 000 — в этом году.

Сервис позволяет дистанционно, с помощью мобильного приложения, следить за сохранностью имущества и безопасностью близких, например, детей или пожилых родственников. Через встроенный в камеру динамик можно сказать родным что-то важное: напомнить об уроках или о необходимости выпить лекарство.

Систему видеонаблюдения можно установить в квартире, на лестничной клетке, в загородном доме и на приусадебном участке. Защитить дачу в отсутствие хозяев помогут камеры с функцией ночного видения, встроенной антивандальной сиреной, датчиками движения и возможностью удаленного управления и приближения. Устройства транслируют изображение на смартфон в режиме реального времени и ведут запись в архив.

Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома»: «Все данные хранятся на цифровой инфраструктуре “Ростелекома”, которая расположена на территории страны и надежно защищена от киберугроз. Наши специалисты круглосуточно мониторят работоспособность оборудования».

Виталий Лапицкий, заместитель директора Новосибирского филиала «Ростелекома»-директор по работе с массовым сегментом: «Мы предлагаем широкий ряд устройств, и каждый пользователь сможет выбрать оптимальный вариант, исходя из конкретных задач. Установить и подключить камеру можно самостоятельно или с помощью сотрудников “Ростелекома”. При этом, чтобы пользоваться услугой, не обязательно быть нашим абонентом — система работает на интернете любого провайдера».

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