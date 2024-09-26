Ученые из Новосибирска изучили чердачную пыль

Ученые Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН провели исследование элементного состава чердачной пыли в сельских домах на юге Западной Сибири.

Результаты работы показали, что чердачная пыль может служить надежным индикатором техногенных и антропогенных загрязнений. Статья с описанием исследования опубликована в журнале «Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири».

Исследование выявило, что атмосфера Земли содержит аэрозоли, состоящие из мелких частиц, которые переносятся ветром на большие расстояния. Эти частицы, поднимаясь с верхних слоев почвы, со временем оседают на чердаках, где могут накапливаться десятилетиями. Таким образом, чердачная пыль отражает состав атмосферных выпадений за определенный период.

В ходе работы ученые собрали 48 проб пыли из 44 точек на юге Западной Сибири, включая районы Новосибирской области и Алтайского края. Исследование показало повышенное содержание таких элементов, как кадмий, свинец, медь, цинк и другие, в районах Куйбышева, Рубцовска и Колывани.

Анализ радиоактивных элементов позволил установить связь между загрязнением и ядерными испытаниями, проводившимися на Семипалатинском полигоне. Обнаружено, что цезий-137 осаждался не только в период испытаний, но и в течение 20—30 лет после их окончания. Исследование также показало влияние пылевых бурь, связанных с освоением целинных земель в 1954—1965 годах, на состав атмосферных выпадений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске предложили создать биоэкопоселения для улучшения уровня жизни.