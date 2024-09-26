В Новосибирске предложили создать биоэкопоселения для улучшения уровня жизни

Создание подобных биоэкопоселений способно решить задачи по выстраиванию в биосферу.

На форуме OpenBio в Новосибирске президент Общества биотехнологов РФ Раиф Василов заявил о потенциале высокотехнологичных биоэкопоселений в обеспечении высокого уровня жизни в различных регионах страны и в остановке оттока населения.

Василов отметил, что строительство космических станций на других планетах не должно отвлекать от реализации проектов на собственной территории. Он подчеркнул, что биоэкопоселения, использующие современные технологии биоэкономики, могут помочь в устойчивом развитии биосферы.

Основной задачей таких поселений является эффективное использование имеющихся ресурсов для удовлетворения потребностей населения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске пытаются узнать тайну геморрагического клещевого энцефалита.