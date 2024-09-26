В Новосибирске пытаются узнать тайну геморрагического клещевого энцефалита

Вспышка этого заболевания была зафиксирована в Новосибирской области в 1999 году.

Сотрудники государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор» в Новосибирске продолжают работу над изучением геморрагического клещевого энцефалита. Об этом сообщает BFM-Новосибирск со ссылкой на доктора биологических наук, главного научного сотрудника Валерия Локтева на симпозиуме в рамках форума OpenBio.

По данным эксперта, вспышка этого заболевания была зарегистрирована в Новосибирской области в 1999 году, когда из восьми заболевших погибли восемь человек. На седьмой день у них развился геморрагический синдром, а на шестнадцатый день произошел летальный исход. Также в 2023 году в регионе произошел случай гибели подростка с аналогичной клиникой.

Локтев отметил, что природа возбудителя заболевания до сих пор не выяснена. Исследования показывают, что первой фазой инфекции является вирус клещевого энцефалита, однако второй инфекционный агент, если он существует, пока не установлен.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ученые разработали вакцину против гриппа H5N8.