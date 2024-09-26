В Новосибирске ученые разработали вакцину против гриппа H5N8

В четверг, 26 сентября, на форуме OpenBio заведующий отделом биоинженерии Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Ильичев сообщил о создании вакцины против гриппа H5N8.

По его словам, вакцина в следующем году будет проходить доклинические испытания. Способ её введения будет оригинальным.

Грипп H5N8 является подтипом вируса гриппа A, известным как птичий грипп. Он представляет угрозу для диких и домашних птиц.

В конце 2020 года в России были зафиксированы первые случаи заражения людей этим вирусом, среди них были сотрудники птицефабрики. В феврале 2021 года Роспотребнадзор подтвердил способность вируса преодолевать межвидовой барьер.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области собираются запустить производство вакцины против оспы.