В Новосибирской области собираются запустить производство вакцины против оспы

Цикл производства вакцины занимает 3,5 месяца.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начнёт производство своей вакцины против оспы в октябре. Об этом 25 сентября на форуме OpenBio-2024 в Новосибирске сообщила заместитель генерального директора центра Елена Нечаева.

По словам Нечаевой, производство вакцины займёт 3,5 месяца, и в гражданский оборот она поступит в начале 2025 года после получения необходимых разрешений. На первом этапе «Вектор» планирует производить небольшие партии по 5-10 тысяч доз для вакцинации групп риска, включая персонал центра.

Массовое производство вакцины будет осуществляться компанией «Герофарм», которой уже переданы технологии и необходимые документы.

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