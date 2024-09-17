В Новосибирске остановили работу над летающим автомобилем

Новосибирские ученые приостановили проект по разработке беспилотного «летающего автомобиля» из-за отсутствия финансирования. Об этом агентству ТАСС рассказал Артур Бильский, замдиректора Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН.

Планировалось создать прототип беспилотного летательного аппарата весом более 2 тонн к 2027 году. Аппарат предназначался для использования МЧС и отличался бы низким уровнем шума, маневренностью и возможностью приземляться на неподготовленных площадках.

Ранее ученые создали и протестировали аппарат весом 60 кг, на основе которого было разработано техническое задание для «летающего автомобиля». Однако проект не получил поддержку заказчика, поэтому разработка была заморожена.

В институте отметили, что готовы возобновить работу, если появится новый заказчик.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске создали гематоген для людей с непереносимостью лактозы.