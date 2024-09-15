В Новосибирске создали гематоген для людей с непереносимостью лактозы

Специалисты Новосибирского аграрного университета разработали новый гематоген, предназначенный для людей с непереносимостью лактозы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные патента.

В состав нового продукта вошли натуральный антиоксидант, фруктоолигосахариды, дигидрокверцетин, сгущенное кокосовое молоко и сукралоза. В отличие от традиционного гематогена, который обычно содержит сахар, сгущенное молоко и патоку, новинка учитывает потребности людей с лактозной непереносимостью.

По информации портала, новосибирские ученые исследовали различные комбинации ингредиентов для повышения пищевой ценности продукта. Оптимальное содержание кокосового молока в гематогене составляет 50-60%, а фруктоолигосахаридов — 20-40%.

В состав также добавлен дигидрокверцетин. Он обладает антиоксидантным, антигистаминным и противовоспалительным действием.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ученые из Новосибирска создали гель для заживления ран.