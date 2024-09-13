Ученые из Новосибирска создали гель для заживления ран

В Новосибирске разработан инновационный антимикробный гель. Об этом сообщается в пресс-релизе Института клинической и экспериментальной лимфологии.

Новый препарат, созданный на основе антибактериального пептидомиметика и инертного полимерного геля, предназначен для лечения огнестрельных и осколочных ран. Гель эффективно уничтожает болезнетворные бактерии и способствует быстрой регенерации тканей, включая трофические язвы. Особенность препарата — его высокая эффективность в отношении широкого спектра бактерий и грибков рода Candida, а также трудность развития устойчивости у микроорганизмов.

В настоящее время ученым предстоит оценить возможное токсическое влияние средства на внутренние органы при длительном применении.

Ранее новосибирские ученые обнаружили антиковидную активность экстракта левзеи, что может стать альтернативой или дополнением к традиционным средствам лечения вирусных инфекций. В некоторых странах уже разработаны рекомендации по применению растительных препаратов для терапии COVID-19.

Кроме того, в 2025 году в Новосибирске планируется запуск производства лекарства от оспы, которое будет включать две активные субстанции. Ожидается, что применение этого лекарства в сочетании с прививкой исключит случаи заражения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ученые разработали переводчик языка жестов на основе ИИ.