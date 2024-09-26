82.99% -1.1
82.99% -1.1
сегодня
26 сентября, 19:39
пробки
6/10
погода
+4.1°C
курсы валют
usd 92.38 | eur 103.4
82.99% -1.1
сегодня
26 сентября, 19:39
пробки
6/10
погода
+4.1°C
курсы валют
usd 92.38 | eur 103.4
сегодня 19:20
общество

Ученые из Новосибирска подобрали вирусы для лечения огнестрельных ран

Фото: BFM-Новосибирск

Учёные дополнительно использовали бактериофаги для лечения пролежней у больных с ранениями.

В Новосибирске учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали метод лечения огнестрельных ран с использованием специальных вирусов. Об этом на форуме OpenBio сообщила заведующая лабораторией ИХБФМ СО РАН Нина Тикунова.

Исследователи подобрали бактериофаги, которые помогают бороться с инфекциями, препятствующими заживлению ран. Как отметила Тикунова, повышение температуры на второй-третий день лечения указывает на разрушение бактериальной клетки вирусом.

Причиной использования бактериофагов стала высокая резистентность пациентов с огнестрельными ранениями к антибиотикам. По данным Тикуновой, 16 из 19 пациентов, участвовавших в исследовании, полностью выздоровели. Метод также применялся для лечения пролежней

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в