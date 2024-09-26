Ученые из Новосибирска подобрали вирусы для лечения огнестрельных ран

Учёные дополнительно использовали бактериофаги для лечения пролежней у больных с ранениями.

В Новосибирске учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН разработали метод лечения огнестрельных ран с использованием специальных вирусов. Об этом на форуме OpenBio сообщила заведующая лабораторией ИХБФМ СО РАН Нина Тикунова.

Исследователи подобрали бактериофаги, которые помогают бороться с инфекциями, препятствующими заживлению ран. Как отметила Тикунова, повышение температуры на второй-третий день лечения указывает на разрушение бактериальной клетки вирусом.

Причиной использования бактериофагов стала высокая резистентность пациентов с огнестрельными ранениями к антибиотикам. По данным Тикуновой, 16 из 19 пациентов, участвовавших в исследовании, полностью выздоровели. Метод также применялся для лечения пролежней