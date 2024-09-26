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общество

В 850 домах Новосибирска повысили надежность теплоснабжения

Фото: Сиб.фм

На левом берегу Новосибирске в 850 домах повысили надежность теплоснабжения.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании сообщили о том, что в Новосибирске сейчас завершаются мероприятия по подготовке к новому отопительному сезону 2024-2025 года.

Так, на левом берегу города уже заменили 21 километр трубопроводов на 27 участках теплосетей. Всего в этом году для повышения надежности теплоснабжения на левом берегу было вложено 6,6 миллиардов рублей. Программа повысила надежность теплоснабжения в 850 домах.

Напомним, что подрядчика оштрафуют за задержку ремонта Краеведческого музея в Новосибирске

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Валерия Митрохина
Журналист

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