В микрорайоны Клюквенный и Плющихинский в Новосибирске запустят трамваи

Новые маршруты общественного транспорта запустят в микрорайоны Клюквенный и Плющихинский.

Во время эфира «Вести Новосибирск» вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов рассказал, что в микрорайоны Клюквенный и Плющихинский запустят новые маршруты трамваев.

По его словам, сейчас в городе уделяют большое внимание не только развитию метро, но и другими видами общественного транспорта.

“У трамваев даже более амбициозные планы. Это Плющихинский, Клюквенные жилмассивы и так далее. Я думаю, это ближайшая перспектива”, — отметил он.

Напомним, что в Новосибирске после крупной коммунальной аварии на Лескова закрыли проезжую часть