В Новосибирске будет введен туристический налог

На территории Новосибирской области введут туристический налог.

На сайте мэрии Новосибирска опубликовали проект решения горсовета, где указывается, что в скором времени в городе могут ввести туристический налог.

Уточняется, что он начнет действовать с 1 января 2025 года. В следующем году ставка налога составит 1%, в 2026 — 2%, в 2027—3%, в 2028 — 4%, а с 2029 — 5% от налогооблагаемой базы.

Туристический налог не будет взиматься с жителей региона, многодетных, участников специальной военной операции и с их членов семьи.

По словам руководителя комитета по туризму регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместителя директора ООО «Сиеста Центр» Сергея Михайлова, в экспериментальном режиме курортный сбор действует в нескольких регионах России.

Он также отметил в, что большую часть турпотока в столицу Сибири на сегодняшний день составляет деловой сегмент, поэтому туристический налог будет просто включаться в командировочные расходы.