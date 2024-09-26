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общество

В Новосибирске мужчина возмутился кассиршей в хиджабе в супермаркете

Фото: сервис отзывов «Фламп»

Он считает, что подобная одежда не допускается в светском государстве.

В Новосибирске житель города посетил сетевой супермаркет «Магнит» на улице Виктора Уса и возмутился кассиром в хиджабе. Отзыв он оставил на на сервисе «Фламп».

Покупатель считает, что подобная одежда неуместна в светском государстве.

«Здравствуйте, как покупатель требую, чтобы кассир сняла с себя хиджаб. Пускай дома ходит в чём и как хочет, у нас светское государство», — сказал он.

Ранее аналогичный случай произошёл в магазине на улице Мичурина, где другой житель города также выразил недовольство кассиром в хиджабе, утверждая, что подобная форма одежды не соответствует нормам санитарии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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