В Новосибирске мужчина возмутился кассиршей в хиджабе в супермаркете

Он считает, что подобная одежда не допускается в светском государстве.

В Новосибирске житель города посетил сетевой супермаркет «Магнит» на улице Виктора Уса и возмутился кассиром в хиджабе. Отзыв он оставил на на сервисе «Фламп».

Покупатель считает, что подобная одежда неуместна в светском государстве.

«Здравствуйте, как покупатель требую, чтобы кассир сняла с себя хиджаб. Пускай дома ходит в чём и как хочет, у нас светское государство», — сказал он.

Ранее аналогичный случай произошёл в магазине на улице Мичурина, где другой житель города также выразил недовольство кассиром в хиджабе, утверждая, что подобная форма одежды не соответствует нормам санитарии.