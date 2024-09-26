В Новосибирске на форуме OpenBio проходит симпозиум, посвященный 50-летию ГНЦ ВБ «Вектор»

В четверг, 26 сентября, на форуме OpenBio начался симпозиум, посвященный 50-летию Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Основная тема мероприятия — «Молекулярная вирусология в России: от Льва Сандахчиева до сегодняшнего дня». В рамках симпозиума проходят лекции, дискуссионные площадки и инсталляция «50 лет инноваций в борьбе с вирусами». Об этом сообщает BFM-Новосибирск.

Государственный научный центр «Вектор» был основан в 1978 году и стал ведущим научным учреждением России в области вирусологии, микробиологии и биотехнологии. Центр известен разработкой вакцины против вируса клещевого энцефалита и активно участвует в разработке новых методов диагностики инфекционных заболеваний.

Академик Валентин Власов, председатель Объединенного ученого Совета СО РАН по биологическим наукам, отметил значимость вклада сибирских ученых в развитие молекулярной биологии. Он подчеркнул, что в «Векторе» продолжается работа и обучение специалистов, включая аспирантов и студентов.

Участники симпозиума акцентируют внимание на стремлении "Вектора" к повышению уровня подготовки специалистов и обеспечению преемственности знаний в области биомедицинских исследований. Центр активно сотрудничает с зарубежными научными учреждениями, что позволяет обмениваться опытом и обучаться.

И. о. ученого секретаря ГНЦ ВБ «Вектор» Ольга Прыткова выразила гордость за историю центра и достижения его сотрудников в рамках отмечаемого юбилея.