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проиcшествия

В Новосибирске на пешеходном переходе сбили 8-летнего мальчика

В Октябрьском районе Новосибирска водитель сбил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 26 сентября на улице Пролетарская у дома № 139. Водитель автомобиля Mazda Capella совершил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, подробности о состоянии его здоровья пока не сообщаются.

Местные жители недовольны состоянием пешеходного перехода. Один из пользователей в комментариях Telegram-канала ACT-54 Black отметил, что на нем отсутствует разметка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водителя зажало в кабине грузовика после жуткой аварии.

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Игорь Кириченко
Журналист

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