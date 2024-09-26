В Новосибирске на пешеходном переходе сбили 8-летнего мальчика

В Октябрьском районе Новосибирска водитель сбил ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ города.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 26 сентября на улице Пролетарская у дома № 139. Водитель автомобиля Mazda Capella совершил наезд на 8-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенка доставили в медицинское учреждение, подробности о состоянии его здоровья пока не сообщаются.

Местные жители недовольны состоянием пешеходного перехода. Один из пользователей в комментариях Telegram-канала ACT-54 Black отметил, что на нем отсутствует разметка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске водителя зажало в кабине грузовика после жуткой аварии.