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проиcшествия

В Новосибирске на улице Толстого загорелся склад

Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В Октябрьском районе Новосибирска произошло возгорание в здании на улице Толстого, 291.

Информация об инциденте поступила в МЧС региона в 8:30. Специалисты прибыли на место происшествия всего через пять минут, сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание, расположенное на территории склада, предназначено для хранения строительных материалов. Предварительно, людей внутри не было. Однако в помещениях находились кислородные баллоны, но их сумели вынести на безопасное расстояние.

Пожарное сооружение расположено рядом с производственным корпусом, известным как цех Новосибхлеба.

Причины пожара неизвестны. Локализовать очаг удалось в течение 3 минут.

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Дамир Трубников

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