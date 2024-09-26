В Новосибирске на улице Толстого загорелся склад

В Октябрьском районе Новосибирска произошло возгорание в здании на улице Толстого, 291.

Информация об инциденте поступила в МЧС региона в 8:30. Специалисты прибыли на место происшествия всего через пять минут, сообщили в пресс-службе ведомства.

Здание, расположенное на территории склада, предназначено для хранения строительных материалов. Предварительно, людей внутри не было. Однако в помещениях находились кислородные баллоны, но их сумели вынести на безопасное расстояние.

Пожарное сооружение расположено рядом с производственным корпусом, известным как цех Новосибхлеба.

Причины пожара неизвестны. Локализовать очаг удалось в течение 3 минут.