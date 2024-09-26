В Новосибирске назвали основные причины сердечно-сосудистых заболеваний

В Новосибирской области началась неделя, посвящённая ответственному отношению к здоровью сердца, приуроченная ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября с 1999 года.

Главный терапевт региона, доктор медицинских наук Оксана Герасименко, рассказала о ключевых факторах, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Она отметила, что с каждым годом наблюдается рост заболеваемости, особенно в случае артериальной гипертонии. По её словам, увеличение числа обследований населения позволяет выявлять болезни на более ранних стадиях.

Герасименко акцентировала внимание на том, что профилактика и ранняя диагностика играют решающую роль в сохранении здоровья сердца. В каждой поликлинике города и области действуют отделения медицинской профилактики, где проводятся диспансеризация и мероприятия по выявлению сердечно-сосудистых нарушений.

Специалист также выделила гипертонию как серьёзную проблему, особенно среди трудоспособного населения. Она подчеркнула необходимость раннего выявления факторов риска, таких как курение, и добавила, что в школах организуются консультации о вреде табака и акции по отказу от курения.

Кроме того, Герасименко указала на негативное влияние избыточного потребления соли и неправильного питания на здоровье сердца. Она обратила внимание на проблемы, связанные с фастфудом и насыщенными жирами, которые могут привести к атеросклерозу.

В завершение врач призвала население к активному образу жизни и правильному питанию как важным мерам для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний. Она настоятельно рекомендовала регулярно проходить диспансеризацию и работать над устранением факторов риска для укрепления здоровья.