В Новосибирске планируют построить речной вокзал в форме улитки

Речной вокзал в форме улитки хотят построить в Новосибирске.

Как сообщают “Новосибирские новости”, ссылаясь на исполнительного директора ООО "Речфлот" Антона Бочарова, в Новосибирске собираются построить необычное здание — речной вокзал в форме улитки.

В новом здании будут размещены кассы, залы ожидания, кафе и туалеты. Вокзал-улитку намерены разместить на историческом месте рядом с причалом для речных трамваев и прогулочных теплоходов.

По словам Антона Бочарова, Минтранс и Минэкономразвития Новосибирской области уже одобрили новый проект.

Сейчас требуется доработать концепцию под критерии масштабного инвестпроекта. Реализовывать проект будут в формате государственно-частного партнерства.

Напомним, что в микрорайоны Клюквенный и Плющихинский в Новосибирске запустят трамваи