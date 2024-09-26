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общество

В Новосибирске продают карманного американского булли за 200 тыс руб

Фото: сайт объявлений

Карманного малыша продают за 200 тысяч рублей в Новосибирске.

На популярном сайте объявлений появилась информация о продаже щенка американского булли. Малыш родился 24 сентября. Хозяин просит за него 200 тысяч рублей.

“Открыт для резерва. Предположительно, покет (существуют четыре зарегистрированных типа породы: стандарт, классик, карманный или покет и XL — прим. ред.). Окрас — голубой триколор. Документы АВКС”, — написал в описании продавец.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске продают котенка с шерстью ягненка

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Валерия Митрохина
Журналист

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