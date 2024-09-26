В Новосибирске прошло 48 лет с трагедии, когда самолет влетел в жилой дом

26 сентября 1976 года в доме по адресу улица Степная, 43/1, произошел трагический инцидент: самолет Ан-2 врезался в пятиэтажку.

Пилот, 23-летний Владимир Серков, самовольно взлетел из аэропорта «Новосибирск-Северный» и намеренно направил самолет в дом, где проживала его бывшая жена с ребенком и тещей. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

В момент происшествия семья находилась на даче. В квартире никого не было. После столкновения с домом, в результате утечки бензина начался пожар. В результате погибли несколько человек, включая двух шестилетних братьев и их 25-летнюю тетю, а также четырехлетнего мальчика и его мать, которые скончались в больнице спустя несколько дней. Мать погибших детей не выдержала стресса и умерла от сердечного приступа.

По словам научного сотрудника Музея Новосибирска Константина Голодяева, действия Серкова неправильно называть авиакатастрофой, это было преступление, вызванное личной местью. Пилот не проявил подозрений при получении ключей от самолета, а его последние слова были о том, что он направляется на улицу Степную, 43/1.

После инцидента местные жители оказывали помощь, спасая детей. Дом был отремонтирован через полгода. Со временем большинство жильцов покинули здание, не желая вспоминать события той трагической даты.