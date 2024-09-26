В Новосибирске запустили проект «Приведи свой город в порядок»

Новый проект «Приведи свой город в порядок» запустили в Новосибирске — он поможет очистить городское пространство.

В рамках инновационной платформы «ИДЕЙСТВИЕ» комитета по инновациям совместно с НРОО «ТОП КЛИК» при поддержке мэрии Новосибирска 15 августа 2024 года Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ» был запущен проект «Приведи свой город в порядок».

Главная цель проекта состоит в уборке территории города местными жителями за денежное вознаграждение путем использования инновационной площадки для самозанятых.

Так, благодаря проекту на территории Новосибирска уже было убрано 12 объектов, вывезено около 15 тонн мусора и привлечено 32 самозанятых.

Также в рамках проекта будут созданы 2 арт объекта на территориях Новосибирского Колледжа Легкой промышленности и сервиса и Новосибирского электромеханического колледжа. Они будут призваны развивать проект среди молодого поколения.

Интерес к проекту проявили, в том числе, и представители бизнеса, несколько социальных фондов, которые готовы совместно облагораживать территорию родного города.

«Проект, на мой взгляд, вызвал реальный интерес у жителей Новосибирска, результат говорит сам за себя. Теперь мы обращаемся не только к жителям города, но и к управляющим компаниям, ТОСам и другим организации, которые занимаются уборкой города и испытывают трудности с линейным персоналом. Мы готовы расширить сферу применения площадки для самозанятых и помочь городу», — отметил руководитель инновационной платформы «ИДЕЙСТВИЕ», вице-председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша.

Напомним, что в Новосибирской области очистили берег Оби от песчаных отвалов