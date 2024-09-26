В Новосибирске жители Первомайского района до сих пор остаются без тепла

Отопительный сезон начался, а в поселке КСМ в Первомайке до сих пор нет отопления и горячей водой.

Члены инициативной группы рассказали «Прецеденту», что жители домов по улицам Одоевского, 19, Твардовского 14, Твардовского 8а и Березовая, 2, вынуждены мерзнуть в своих квартирах.

По их словам, в остальных домах батареи едва теплые, а горячая вода доступна в минимальных объемах. Лидер инициативной группы КСМ Анастасия отметила, что им приходится использовать электрические обогреватели, а водонагреватели не выключаются из-за отсутствия горячей воды.

Управление отоплением в поселке КСМ осуществляет ООО «СТК», у которого имеется задолженность перед «Межрегионгазом» в размере 168 миллионов рублей. В связи с этим компания столкнулась с ограничениями в подаче газа на котельную.

Как сообщает администрация Первомайского района, проблемная котельная отапливает дома по улицам Березовая, Каштановая, Твардовского, Шукшина, Ученическая, Одоевского и Пришвина. Депутат горсовета Андрей Любавский подчеркнул, что в детских садах температура воздуха составляет 14-16 градусов вместо положенных 21, а в домах жителей также отсутствует горячая вода.

Начальник департамента ЖКХ мэрии Дмитрий Зайков сообщил, что три автономные котельные, в том числе «СТК», планируют выйти из схемы теплоснабжения. В настоящее время рассматривается вопрос о передаче теплового хозяйства поселка КСМ в юрисдикцию СГК. Однако точные сроки передачи пока не установлены.

С 16 сентября в микрорайоне введен режим повышенной готовности, и Зайков заверил, что отопительный сезон начнется для жителей Первомайки не позднее 30 сентября.