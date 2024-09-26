В Новосибирской области медицинским работникам стали больше платить

Медработникам стали больше выплачивать.

В пресс-службе СФР по Новосибирской области сообщили, что в этом году 16,7 тысяч сотрудников медицинских учреждений региона смогли увеличить свой доход, так как в 2023 года была введена специальная социальная выплата для медработников.

Известно, что размер выплат варьируется в пределах от 4 500 до 50 000 рублей, стоит также учесть, что это зависит от категории специалиста.

Для получения соцвыплаты организации сами формируют список сотрудников, которые могут претендовать на нее, после чего в течение 7 рабочих дней после обращения организаций в фонд, сотрудникам перечисляются назначенные средства.

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