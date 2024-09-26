В Новосибирской области собираются повысить транспортный налог

В четверг, 26 сентября, депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в первом чтении одобрили проект закона, подготовленный правительством региона, об увеличении ставок транспортного налога.

Министр финансовой и налоговой политики области Виталий Голубенко представил законопроект, напомнив, что последняя корректировка рублёвых ставок произошла в 2021 году. По его словам, с тех пор средняя зарплата выросла в полтора раза, а также изменились другие экономические параметры, что требует обновления ставок налога, привязанных к стоимости бензина.

Индексация ставок транспортного налога в регионе составит 10,6%, в зависимости от мощности автомобиля — от 120 до 200 рублей в год. Ожидается, что в бюджет области поступит дополнительно около 240 миллионов рублей.

Во время обсуждения депутаты высказывали разные мнения. Депутат Яков Новоселов отметил, что привязка налоговой ставки к стоимости бензина может спровоцировать инфляцию. Депутат Сергей Левшенков указал на существующее двойное налогообложение, так как цена акциза уже включена в стоимость бензина.

Первый вице-спикер Заксобрания Андрей Панфёров подчеркнул необходимость повышения налога, заявив о гражданских обязанностях перед государством и текущих реалиях. Он отметил, что дополнительная сумма в 100 рублей для бюджета области не является значительной, особенно в условиях, в которых живёт страна.